“Promover o negócio com as startups”

Alcino Lavrador, diretor-geral da Altice Labs, explica: “Para além de ajudarmos as startups a serem conhecidas, criam-se parcerias que permitem, inovar em muitas facetas dos produtos que desenvolvemos e até mesmo criar novos.” Um dos exemplos mais recentes é a parceria com a PICAdvanced, uma startup da Universidade de Aveiro com a qual a Altice Labs desenvolve componentes que são únicos e que criam diferenciação no mercado de soluções de tecnologia ótica. “Em conjunto, desenhamos o roadmap evolutivo e, em coinvestimento, ultrapassamos os problemas que encontramos, ao mesmo tempo que encontramos novos espaços de negócio” Num mundo de enorme complexidade tecnológica, é praticamente impossível para uma empresa, por muito grande que seja, deter todo o conhecimento que necessita para disponibilizar soluções completas para os seus clientes ou utilizadores. Cada vez mais é necessário recorrer a empresas especializadas que são mais eficientes e eficazes nalgumas fases de toda a cadeia de valor. É isso que a Altice Labs procura identificar nestas startups, enquanto contribui para a sua capacitação e robustecimento também com o programa ENTER, conclui Alcino Lavrador.

É este universo de empresas e de empreendedores ao qual o Altice International Innovation Award (AIIA) pretende chegar. Uma das três categorias da sétima edição deste prémio está destinada a jovens startups, criadas a partir 2020. É a categoria que possui o maior prémio monetário: 50 mil euros. O valor do prémio é importante, mas estar entre as três finalistas ou mesmo vencer, é também uma oportunidade de chegar divulgação, de reconhecer o talento das novas empresas e de potenciar a criação de parcerias tecnológicas ou de negócio. As candidaturas estão abertas até 24 de setembro no site https://www.alticelabs.com/aiia/ .

Outro relatório, o “Startup Heatmap Europe Report 2022”, da DEEP Ecosystems, posiciona a capital portuguesa no ranking dos 10 hubs europeus de startups mais populares. Lisboa era o hub com a maior percentagem de mulheres founders em 2021. Na Europa, dados da Europe Startup Nations Alliance indicam que em 2021 existiam 246 mil startups, responsáveis pela criação de 5,6 milhões de postos de trabalho na União Europeia.

De acordo com o estudo “Empresas Startup em Portugal”, publicado em julho de 2023 pela Informa D&B, Portugal tinha mais de 12 mil startups em 2021. Este universo de empresas registou um volume de negócios superior a 1,7 mil milhões de euros, dos quais 562 milhões foram exportações e empregaram mais de 25 mil pessoas. A maioria das startups é de base tecnológica, cerca de 85% delas estão relacionadas com serviços intensivos em conhecimento de alta tecnologia.

As startups desempenham um papel importante no tecido económico. Estas empresas são caracterizadas pela sua natureza inovadora, agilidade e capacidade de adaptação rápida às mudanças de mercado, dando um contributo significativo para o crescimento económico do País e para a criação de emprego. Trazem ideias frescas e disruptivas, desenvolvem produtos e serviços inovadores, ousando arriscar e vendo o invisível para muitos até que se torne óbvio, impulsionando o crescimento económico e a competitividade.

Tecnológicas, com rápidos crescimentos e perfil exportador

O estudo da Informa D&B mostra que o segmento dos serviços representa mais de dois terços do volume de negócios, empregados e exportações das startups, destacando-se as atividades de consultoria e programação informática, que correspondem a cerca de metade do volume de negócios e empregos destas empresas. Entre os restantes setores, as startups de “Fabricação de máquinas e de equipamentos”, que pertencem ao segmento das indústrias de média-alta tecnologia, representam cerca de 10% do total do negócio.

Mais de uma em cada quatro startups (28%) exporta e os negócios que mantêm com outros países representam um terço (33%) do total da sua faturação. No restante tecido empresarial, incluindo as empresas com idade até 10 anos, bem como as restantes PME, pouco mais de 10% vendem para o exterior e as exportações não ultrapassam os 20% do total do volume de negócios.

Entre 2018 e 2021, as startups cresceram a um ritmo mais elevado do que os restantes segmentos, quer no volume de negócios (16,4%), quer no emprego (12,2%). Em cerca de 20% das startups, o crescimento do volume de negócios verificou-se em três anos consecutivos. Apenas as empresas mais jovens, que estão em atividade há menos de 10 anos, registam valores de crescimento próximos dos verificados pelas startups.

Teresa Cardoso de Menezes, diretora-geral da Informa D&B, refere a este propósito que “pelo dinamismo que trazem ao tecido empresarial, as startups são empresas com uma importância cada vez maior, que justifica uma clarificação do próprio conceito de startup; a natureza tecnológica e inovadora das suas operações e o crescimento que registam, frequentemente mais rápido do que as outras empresas, tornam-nas apetecíveis para investidores nacionais e estrangeiros que acreditam nesse capital de inovação e crescimento”.

A última década revelou uma tendência de crescimento do número de novas empresas de cariz tecnológico. O aumento anual deste tipo de empresas é de 8,6% desde 2013, com destaque para os últimos dois anos (entre 2020 e 2022) cujo aumento foi mais acentuado.